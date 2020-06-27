Опубликованы новые данные по коронавирусу в Смоленской области

27 Июнь 2020 2020-06-27T15:11:35+03:00

Число выздоровевших за сутки увеличилось, но есть и летальный исход

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Новые данные по коронавирусу в Смоленской области: за сутки 112 человек выздоровели и один умер, сообщается 27 июня на официальном портале Стопкоронавирус РФ. Есть и новые заболевшие с подтвержденным диагнозом + 40 человек

Таким образом, с начала пандемии Covid-19 подтвердился у 4463 жителей Смоленской области. Почти половина из них (2234 человека) смогли справиться с болезнью и выздороветь, еще 2166 заболевших продолжают лечение. К сожалению, есть и летальные исходы - от новой инфекции погибли 63 человека.

Лидером по числу заболевших в области остается Смоленск - более 1500 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU