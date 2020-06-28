Смолянка обманула микрофинансовую организацию
28-летняя смолянка обманула микрофинансовую организацию на 10 000 рублей. Женщина оформила займ по чужому паспорту и не собиралась возвращать деньги.
Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, установить личность подозреваемой удалось. Ею оказалась ранее судимая за имущественные преступления местная жительница.
Когда мошенницу задержали, она пояснила, что паспорт нашла.
- По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Санкция данной части статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет. В настоящее время установлена причастность подозреваемой к 4 эпизодам противоправной деятельности, - пояснили в УМВД по Смоленской области. – Расследование продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU