29 Июнь 2020 2020-06-29T15:18:54+03:00

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В Смоленской области появится завод по переработке торфа. Новое производство строится в Рославльском районе и в конце лета уже может быть запущено.

- Мы намерены произвести все необходимые строительные работы достаточно быстро. В июле этого года ожидается поставка основного технологического оборудования. В августе будем готовы ввести завод в эксплуатацию. Объем капитальных вложений составляет более 500 миллионов рублей. Социальный эффект - создадим порядка 50 новых рабочих мест, - поделился планами генеральный директор РТК Сергей Мерзляков.

Планируется, что первый год завод будет перерабатывать около 350 тысяч кубических метров торфа, позднее этот показатель хотят увеличить до максимальной мощности - более 1,5 млн кубических метров. Таких крупных фабрик в России нет, отметил Мерзляков.

ИСТОЧНИК KP.RU