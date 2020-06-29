2020-06-29T15:18:54+03:00
Общество

В Смоленской области появится завод по переработке торфа

Производство планируют запустить в конце лета
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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В Смоленской области появится завод по переработке торфа. Фото: pixabay.com.В Смоленской области появится завод по переработке торфа. Фото: pixabay.com.
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В Смоленской области появится завод по переработке торфа. Новое производство строится в Рославльском районе и в конце лета уже может быть запущено.

- Мы намерены произвести все необходимые строительные работы достаточно быстро. В июле этого года ожидается поставка основного технологического оборудования. В августе будем готовы ввести завод в эксплуатацию. Объем капитальных вложений составляет более 500 миллионов рублей. Социальный эффект - создадим порядка 50 новых рабочих мест, - поделился планами генеральный директор РТК Сергей Мерзляков.

Планируется, что первый год завод будет перерабатывать около 350 тысяч кубических метров торфа, позднее этот показатель хотят увеличить до максимальной мощности - более 1,5 млн кубических метров. Таких крупных фабрик в России нет, отметил Мерзляков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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