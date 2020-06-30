В Гагарине вандалы сожгли цветы у Вечного огня
Местные жители возмущены поступком
В Гагарине неизвестные подожгли цветы у Вечного огня. Фото: паблик podslushanosmolensk в соцсети Instagram.
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В городе Гагарин неизвестные подожгли возложенные к Вечному огню цветы. Фотографии с места опубликовал паблик podslushanosmolensk в соцсети Instagram.
Местные жители возмущены поступком вандалов и просят полицию найти причастных.
- Это преступление, и за него надо сажать, - поделился один из подписчиков паблика.
Ранее "КП" писала, как вандалы повредили фонари в парке Рославля. Компания, в которой были две девушки, сняли плафон со светильника и ушли в неизвестном направлении.
ИСТОЧНИК KP.RU