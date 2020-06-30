2020-06-30T09:06:13+03:00
Происшествия

В Гагарине вандалы сожгли цветы у Вечного огня

Местные жители возмущены поступком
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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В Гагарине неизвестные подожгли цветы у Вечного огня. Фото: паблик podslushanosmolensk в соцсети Instagram.В Гагарине неизвестные подожгли цветы у Вечного огня. Фото: паблик podslushanosmolensk в соцсети Instagram.
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В городе Гагарин неизвестные подожгли возложенные к Вечному огню цветы. Фотографии с места опубликовал паблик podslushanosmolensk в соцсети Instagram.

Местные жители возмущены поступком вандалов и просят полицию найти причастных.

- Это преступление, и за него надо сажать, - поделился один из подписчиков паблика.

Ранее "КП" писала, как вандалы повредили фонари в парке Рославля. Компания, в которой были две девушки, сняли плафон со светильника и ушли в неизвестном направлении.

ИСТОЧНИК KP.RU

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