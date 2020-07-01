В Смоленске прошли испытания препарата от коронавируса
В Смоленске прошли испытания препарата от коронавируса. Таблетки, разработанные отечественными учеными, опробовали на 30 пациентах, и они себя блестяще зарекомендовали - уходят симптомы и человек быстрее идет на выздоровление, сообщают федеральные СМИ.
Медики возлагают на отечественный препарат большие надежды, ведь осенью ожидается вторая волна заболевания.
Ожидается, что препарат не попадет в аптеки и лечить им будут исключительно в стационаре.
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ИСТОЧНИК KP.RU