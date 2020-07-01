1 Июль 2020 2020-07-01T08:32:18+03:00

В Смоленске прошли испытания препарата от коронавируса. Фото: из архива администрации Смоленской области.

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В Смоленске прошли испытания препарата от коронавируса. Таблетки, разработанные отечественными учеными, опробовали на 30 пациентах, и они себя блестяще зарекомендовали - уходят симптомы и человек быстрее идет на выздоровление, сообщают федеральные СМИ.

Медики возлагают на отечественный препарат большие надежды, ведь осенью ожидается вторая волна заболевания.

Ожидается, что препарат не попадет в аптеки и лечить им будут исключительно в стационаре.

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ИСТОЧНИК KP.RU