2020-07-01T13:59:17+03:00
Общество

В Смоленской области сократилось число преступлений против детей

Власти считают, что положительной тенденции удалось добиться благодаря профилактической работе
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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В Смоленской области сократилось число преступлений против детей. Фото: pixabay.comВ Смоленской области сократилось число преступлений против детей. Фото: pixabay.com
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В Смоленской области на 21 процент сократилось число преступлений против детей, сообщает администрация региона. Власти считают, что положительной тенденции, которая наблюдается в регионе с января по апрель 2020 года, удалось добиться благодаря профилактической работе. - Важно отметить, что в 2019 и в нынешнем годах не было совершено ни одного преступления в отношении несовершеннолетних, проживающих в организациях для детей-сирот (в регионе их 6, проживают в них 292 воспитанника, - прим. Ред.) , - сказала и.о. главы Департамента по образованию и науке Елена Талкина. Для профилактики конфликтных ситуаций в неблагополучных семьях, предупреждения безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних в регионе проводятся операции «Семья» и «Подросток». Также на Смоленщине действует проект «Семейная гостиная», суть которого заключается в организации тесного, дружеского общения специалистов различных уровней и его участников.

ИСТОЧНИК KP.RU

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