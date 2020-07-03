3 Июль 2020 2020-07-03T13:22:43+03:00

В Смоленской области более трех тысяч человек укусили клещи. Фото: pixabay.com.

В ряде случаев насекомые были переносчиками опасных заболеваний

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Более трех тысяч человек пострадали от укусов клещей в Смоленской области. В 38 случаях у насекомых обнаружены возбудители боррелиоза и анаплазмоза человека.

Также специалисты исследовали клещей, собранных в окружающей среде – девять из 61 также были переносчиками заболеваний.

Ранее «КП» писал об обработке двух парков от паразитов – Реадовского и Соловьиной рощи.

Сотрудники регионального Роспотребнадзора настаивают на продолжении акарицидной обработки, а также призывает жителей региона проявить бдительность в период активности клещей и в целях защиты применять репелленты.

ИСТОЧНИК KP.RU