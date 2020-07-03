В Смоленской области более трех тысяч человек укусили клещи
Более трех тысяч человек пострадали от укусов клещей в Смоленской области. В 38 случаях у насекомых обнаружены возбудители боррелиоза и анаплазмоза человека.
Также специалисты исследовали клещей, собранных в окружающей среде – девять из 61 также были переносчиками заболеваний.
Ранее «КП» писал об обработке двух парков от паразитов – Реадовского и Соловьиной рощи.
Сотрудники регионального Роспотребнадзора настаивают на продолжении акарицидной обработки, а также призывает жителей региона проявить бдительность в период активности клещей и в целях защиты применять репелленты.
ИСТОЧНИК KP.RU