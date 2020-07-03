3 Июль 2020 2020-07-03T13:44:17+03:00

В Смоленске отремонтировали Новочернушенский переулок. Фото: администрация г. Смоленска.

Обновлен участок от дома №4 до улицы Багратиона

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Стал известен ход работ по ремонту улиц Смоленска. Дорожники отчитались о проделанной работе на Новочернушенском переулке (участке от дома №4 до улицы Багратиона).

В пресс-службе администрации Смоленска сообщили, что ранее там не было асфальта.

Местные жители остались довольны работой, но просят решить проблему с большими лужами, которые стали появляться после дождя.

- Дорогу уже сдали в эксплуатацию, а застойные лужи способствуют ее разрушению. Одна большая лужа постоянно скапливается около входа в магазин, - написала смолянка Юлия Цимерман в официальной группе властей ВКонтакте.

ИСТОЧНИК KP.RU