В Смоленске отремонтировали Новочернушенский переулок
Стал известен ход работ по ремонту улиц Смоленска. Дорожники отчитались о проделанной работе на Новочернушенском переулке (участке от дома №4 до улицы Багратиона).
В пресс-службе администрации Смоленска сообщили, что ранее там не было асфальта.
Местные жители остались довольны работой, но просят решить проблему с большими лужами, которые стали появляться после дождя.
- Дорогу уже сдали в эксплуатацию, а застойные лужи способствуют ее разрушению. Одна большая лужа постоянно скапливается около входа в магазин, - написала смолянка Юлия Цимерман в официальной группе властей ВКонтакте.
ИСТОЧНИК KP.RU