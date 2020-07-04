Рухнувшие плиты раздавили несколько машин в райцентре Смоленской области

4 Июль 2020 2020-07-04T09:59:29+03:00

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В городе Рославль Смоленской области дождь привел к настоящей трагедии для автомобилистов: во дворе дома №9 на Комсомольской бетонные плиты ограждения, установленные на возвышенности, подмыло дождями. В итоге они рухнули вниз и раздавили несколько припаркованных машин, сообщают очевидцы в соцсетях.

ЧП произошло днем, пострадало минимум четыре автомобиля.

- Обрушились плиты, вода стоит - не выйти из подъезда... Наклонены они были давно, но УК было плевать, дождались... Людям машины всмятку смяло… - написала одна из местных жительниц в группе «Главное в Рославле» во ВКонтакте.

В соцсетях большинство интернет-пользователей сочувствуют автовладельцам пострадавших машин. А среди части подписчиков разгорелся настоящий спорт о том, каковы шансы пострадавших полностью возместить причиненный ущерб.

ФОТО: "Главное в Рославле"/vk.com

ИСТОЧНИК KP.RU