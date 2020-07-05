В смоленской деревне пропала 43-летняя женщина

5 Июль 2020 2020-07-05T10:09:57+03:00

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В деревне Аполье Смоленского района пропала 43-летняя женщина. 28 июня Оксана Колесник вышла из дома на улице Лесная и до сих пор о ее местонахождении ничего неизвестно, сообщает Смоленский поисково-спасательный отряд «Сальвар».

Ориентировку на поиск пропавшей разместили в соцсетях. Женщина среднего роста (примерно 165 см), волосы короткие крашеные. Из особых примет шрам на брови.

В день исчезновения Оксана была одета в светлые джинсы, футболку и ветровку.

Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшей, просьба сообщить по телефонам:

02 или 102

8 (4812) 63-63-33 –

89107820172

ФОТО: ПСО "Сальвар"

ИСТОЧНИК KP.RU