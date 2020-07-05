В смоленской деревне пропала 43-летняя женщина
В деревне Аполье Смоленского района пропала 43-летняя женщина. 28 июня Оксана Колесник вышла из дома на улице Лесная и до сих пор о ее местонахождении ничего неизвестно, сообщает Смоленский поисково-спасательный отряд «Сальвар».
Ориентировку на поиск пропавшей разместили в соцсетях. Женщина среднего роста (примерно 165 см), волосы короткие крашеные. Из особых примет шрам на брови.
В день исчезновения Оксана была одета в светлые джинсы, футболку и ветровку.
Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшей, просьба сообщить по телефонам:
02 или 102
8 (4812) 63-63-33 –
89107820172
ФОТО: ПСО "Сальвар"
ИСТОЧНИК KP.RU