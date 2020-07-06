В Смоленской области выросла погрузка
В июне 2020 года она составила 268 тыс. тонн, что на 4,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года
В Смоленской области выросла погрузка. Фото: пресс-служба МЖД.
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По оперативной информации, погрузка в Смоленском регионе Московской железной дороги в июне 2020 года составила 268 тыс. тонн, что на 4,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба МЖД.
Рост погрузки произошел за счет следующих номенклатур: химических и минеральных удобрений, строительных грузов, промышленного сырья, продовольственных товаров.
Железнодорожники прилагают все усилия, чтобы грузы своевременно и в полном объеме поступали к месту назначения.
ИСТОЧНИК KP.RU