В Смоленской области выросла погрузка

6 Июль 2020 2020-07-06T09:28:12+03:00

В июне 2020 года она составила 268 тыс. тонн, что на 4,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года

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По оперативной информации, погрузка в Смоленском регионе Московской железной дороги в июне 2020 года составила 268 тыс. тонн, что на 4,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба МЖД.

Рост погрузки произошел за счет следующих номенклатур: химических и минеральных удобрений, строительных грузов, промышленного сырья, продовольственных товаров.

Железнодорожники прилагают все усилия, чтобы грузы своевременно и в полном объеме поступали к месту назначения.

ИСТОЧНИК KP.RU