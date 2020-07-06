Два человека умерли от коронавируса в Смоленской области
Число заболевших превысило выздоровевших
Два человека умерли от коронавируса в Смоленской области. Фото: pixabay.com.
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Два человека умерли от коронавируса в Смоленской области, сообщает столичный Оперативный штаб. Общее число погибших выросло до 70.
За долгое время число заболевших превысило выздоровевших. За сутки выявлен 41 больной, 11 выздоровели.
Ранее в регионе прозвучала инициатива ввести второй этап выхода из ограничительных мер. 6 июля губернатор Смоленской области должен принять решение по дальнейшей ситуации.
ИСТОЧНИК KP.RU