6 Июль 2020 2020-07-06T10:45:28+03:00

Два человека умерли от коронавируса в Смоленской области. Фото: pixabay.com.

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Два человека умерли от коронавируса в Смоленской области, сообщает столичный Оперативный штаб. Общее число погибших выросло до 70.

За долгое время число заболевших превысило выздоровевших. За сутки выявлен 41 больной, 11 выздоровели.

Ранее в регионе прозвучала инициатива ввести второй этап выхода из ограничительных мер. 6 июля губернатор Смоленской области должен принять решение по дальнейшей ситуации.

ИСТОЧНИК KP.RU