В Смоленске сотрудника ГИБДД подозревают в серии уничтожений данных на пьяных водителей
В Смоленске сотрудника ГИБДД подозревают в серии уничтожений данных на пьяных водителей. В настоящее время их девять – об одном из них ранее писала «КП». Напомним, за 25 тысяч рублей капитан полиции пытался скрыть факт управления автомобилем водителем в состоянии опьянения.
Позднее стало известно еще о 8 фактах, когда полицейский изменил и удалил из информационной системы данные на пьяных водителей, тем самым, позволив им избежать наказания.
Расследование дела продолжается. Если вина полицейского подтвердится - он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам и привлечен к ответственности в соответствии с действующим законодательством, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.
ИСТОЧНИК KP.RU