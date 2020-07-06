6 Июль 2020 2020-07-06T11:23:52+03:00

В Смоленске сотрудника ГИБДД подозревают в серии уничтожений данных на пьяных водителей. Фото: СУ СК России по Смоленской области.

Изменить размер текста: A A

В Смоленске сотрудника ГИБДД подозревают в серии уничтожений данных на пьяных водителей. В настоящее время их девять – об одном из них ранее писала «КП». Напомним, за 25 тысяч рублей капитан полиции пытался скрыть факт управления автомобилем водителем в состоянии опьянения.

Позднее стало известно еще о 8 фактах, когда полицейский изменил и удалил из информационной системы данные на пьяных водителей, тем самым, позволив им избежать наказания.

Расследование дела продолжается. Если вина полицейского подтвердится - он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам и привлечен к ответственности в соответствии с действующим законодательством, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

ИСТОЧНИК KP.RU