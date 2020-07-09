2020-07-09T17:01:01+03:00
Общество

Выставка цветов пройдет в Смоленске

Жители региона смогут полюбоваться разнообразием лилий и сделать селфи на фотозоне, созданной на территории комплекса
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Выставка цветов пройдет в Смоленске. Фото: администрация Смоленской области.Выставка цветов пройдет в Смоленске. Фото: администрация Смоленской области.
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Выставка цветов пройдет в Смоленске. Свою продукцию – 35 сортов лилий – покажет тепличный комплекс, расположенный в деревне Старый Батеки. Весной этого года инвестор покорил смолян разнообразием тюльпанов и гиацинтов.

- Мы приглашаем смолян и жителей области увидеть большое многообразие лилий, которые выращены в комплексе в этом году. Эти цветы так многолики, что самый взыскательный садовод сможет подобрать сорт по вкусу. Мы организовали для посетителей фотозону. Так что яркие селфи гостям обеспечены, - рассказывает руководитель проекта Вадим Рогачев. - Наш проект развивается. Будет построен еще один блок теплиц, после ввода которого объем производства цветов увеличится до 1 млн штук.

Выставка будет работать ежедневно с 09.00 до 18.00. Вход на нее бесплатный. 0+.

ИСТОЧНИК KP.RU

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