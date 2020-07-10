В Смоленске «СпецАвто» ждет большая проверка
Глава Смоленска Андрей Борисов поручил проверить работу муниципального «СпецАвто» за последние годы, чтобы установить по какой причине в организации возникли финансовые проблемы.
В пресс-службе администрации отмечают, что финансирование предприятия происходит ежегодно в полном объеме. И проблем с оплатой труда возникать не должно.
Навести порядок в учреждении поручено новому руководителю.
Отметим, нарекания на работу предприятия по уборке города возникают регулярно на протяжении нескольких лет. Кадровые перестановки возникали еще в бытность прежнего главы города.
ИСТОЧНИК KP.RU