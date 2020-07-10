В Смоленске «СпецАвто» ждет большая проверка

10 Июль 2020 2020-07-10T09:31:26+03:00

Жалобы на «СпецАвто» поступают регулярно. Одна из них - несвоевременная уборка улиц. Фото: из архива администрации Смоленской области.

Сотрудники контрольных органов будут изучать отчетность за последние несколько лет

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Глава Смоленска Андрей Борисов поручил проверить работу муниципального «СпецАвто» за последние годы, чтобы установить по какой причине в организации возникли финансовые проблемы.

В пресс-службе администрации отмечают, что финансирование предприятия происходит ежегодно в полном объеме. И проблем с оплатой труда возникать не должно.

Навести порядок в учреждении поручено новому руководителю.

Отметим, нарекания на работу предприятия по уборке города возникают регулярно на протяжении нескольких лет. Кадровые перестановки возникали еще в бытность прежнего главы города.

ИСТОЧНИК KP.RU