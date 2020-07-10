10 Июль 2020 2020-07-10T14:50:00+03:00

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Налоговая рассказала о порядке расчетов по страховым взносам за полугодие 2020 года. Бизнес и некоммерческие организации, пострадавшие от распространения COVID-19, освобождены от уплаты страховых взносов с выплат физлицам за апрель, май и июнь 2020 года. По всем видам социального страхования за этот период установлен тариф в размере 0 %, сообщает пресс-служба ФНС.

Заявить право на применение пониженного тарифа следует при представлении расчета по страховым взносам за полугодие 2020 года с нулевыми начислениями страховых взносов за апрель, май, июнь. Если плательщик соответствует условиям получения этой меры поддержки, но первоначально представил расчет с суммовыми значениями этих взносов, ему необходимо пересчитать их по тарифу 0 % и направить в налоговый орган уточненный расчет.

Напоминаем, что проверить, относитесь ли вы к лицам, на которых распространяется указная норма, можно с помощью специального сервиса на сайте ФНС России.

ИСТОЧНИК KP.RU