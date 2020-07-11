Животноводческий комплекс в Смоленской области модернизируют за 450 млн руб.

11 Июль 2020 2020-07-11T08:05:51+03:00

Для работников планируется построить жилье, а в селе – отремонтировать дорогу

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В Вяземском районе Смоленской области модернизируют животноводческий комплекс «Шуйское», входящий в состав холдинга «Инвест Финанс». Объем инвестиций в проект составит не менее 450 млн рублей, из которых более 140 млн потратят на приобретение спецтехники для увеличения посевных площадей, рассказал на встрече с губернатором Алексеем Островским гендиректор холдинга Михаил Панченков.

Стороны подписали подписали Соглашение о сотрудничестве в рамках реализации проекта по модернизации животноводческого комплекса «Шуйское». ФОТО: admin-smolensk.ru

Напомним, комплекс специализируется на разведении крупного рогатого скота (КРС), производстве и переработке молока, а также выращивании сельхозкультур для заготовки кормов. Общее поголовье стада здесь насчитывает 865 голов, инвестор планирует приобрести еще 750 голов племенного скота. Ожидается, что валовой надой молока за год увеличится с 2300 тонн до 4 500 тонн. Молоко будет поставляться для переработки на смоленский комбинат «Роса».

Подумал инвестор и о жилье для работников животноводческого комплекса.

-Мы планируем в следующем году подать заявку и при поддержке администрации области принять участие в федеральной программе комплексного развития сельских территорий, в рамках которой построят жилье для наших работников, - отметил Михаил Панченков и обратился к губернатору за содействием в решении еще одного вопроса – реконструкции дороги в селе Шуйское.

Глава региона обещал дать соответствующее поручение о ремонте дороги своим профильным подчиненным.

ИСТОЧНИК KP.RU