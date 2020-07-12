Пропала жительница Гагарина в Смоленской области

12 Июль 2020 2020-07-12T10:31:08+03:00

Женщина может нуждаться в медицинской помощи

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В Гагарине пропала 49-летняя Светлана Контдратенкова. 2 июля женщина вышла из дома - и больше о ее местонахождении ничего неизвестно, сообщает смоленский поисково-спасательный отряд «Сальвар».

Как отмечается в ориентировке на поиск, пропавшая может нуждаться в медицинской помощи.

Разыскиваемая среднего роста (160 см), полного телосложения. Волосы до плеч, русые с сединой, глаза голубые.

В день исчезновения предположительно была одета в белую футболку и черные брюки.

Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшей, просьба сообщить по телефонам:

8 (4812)63-63-33, 102 или 89605883439

ИСТОЧНИК KP.RU