Пропала жительница Гагарина в Смоленской области
В Гагарине пропала 49-летняя Светлана Контдратенкова. 2 июля женщина вышла из дома - и больше о ее местонахождении ничего неизвестно, сообщает смоленский поисково-спасательный отряд «Сальвар».
Как отмечается в ориентировке на поиск, пропавшая может нуждаться в медицинской помощи.
Разыскиваемая среднего роста (160 см), полного телосложения. Волосы до плеч, русые с сединой, глаза голубые.
В день исчезновения предположительно была одета в белую футболку и черные брюки.
Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшей, просьба сообщить по телефонам:
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ИСТОЧНИК KP.RU