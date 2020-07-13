2020-07-13T08:46:47+03:00
Общество

Новое граффити с изображением земляка появится в Смоленске

Жителям региона предложили проголосовать за одну из семи кандидатур
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Новое граффити с изображением земляка появится в Смоленске. Фото: pixabay.com.Новое граффити с изображением земляка появится в Смоленске. Фото: pixabay.com.
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Новое граффити с изображением земляка появится в Смоленске, сообщает городская администрация. Пока не сообщается место, где будет изображена картина, а также кто украсит очередной фасад здания. Жителям региона предложили проголосовать за одну из семи кандидатур.

Среди кандидатов - князь Потёмкин, адмирал Нахимов, писатель-фантаст Азимов, путешественник Пржевальский, актёр Папанов, авиаконструктор Лавочкин, маршал Тухачевский.

На утром 13 июля большинство голосов было отдано одному самых любимых советских актеров Отечественного театра и кино Анатолию Папанову. Напомним, Анатолий Дмитриевич родился 31 октября 1922 года в старинном русском купеческом городе Вязьма Смоленской губернии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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