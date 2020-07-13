13 Июль 2020 2020-07-13T10:09:53+03:00

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В соцсетях появились фотографии и видео с последствиями стихии в Смоленской области. Повалены деревья, столбы и баннеры, затоплены улицы, оборваны линии электропередач.

- Где-то засуха. Горят леса и дома! А нас нынче заливает просто. Не успеет просохнуть, как новая волна ливней. С грозами и молниями!! – написал пользователь Алексей Живой ВКонтакте.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="406" height="720" src="https://www.smol.kp.ru/video/embed/790141" frameborder="0"></iframe> Смоляне сняли на видео последствия стихии.Видео: паблик "Подслушано в Сафоново" ВКонтакте.! другой источник

ИСТОЧНИК KP.RU