Смоляне сняли на видео последствия стихии
Повалены деревья, столбы и баннеры
Смоляне сфотографировали последствия стихии. Фото: паблик "Подслушано в Сафоново" ВКонтакте.
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В соцсетях появились фотографии и видео с последствиями стихии в Смоленской области. Повалены деревья, столбы и баннеры, затоплены улицы, оборваны линии электропередач.
- Где-то засуха. Горят леса и дома! А нас нынче заливает просто. Не успеет просохнуть, как новая волна ливней. С грозами и молниями!! – написал пользователь Алексей Живой ВКонтакте.
Смоляне сняли на видео последствия стихии.Видео: паблик "Подслушано в Сафоново" ВКонтакте.! другой источник
ИСТОЧНИК KP.RU