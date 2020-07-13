2020-07-13T10:09:53+03:00
Происшествия

Смоляне сняли на видео последствия стихии

Повалены деревья, столбы и баннеры
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Смоляне сфотографировали последствия стихии. Фото: паблик "Подслушано в Сафоново" ВКонтакте.Смоляне сфотографировали последствия стихии. Фото: паблик "Подслушано в Сафоново" ВКонтакте.
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В соцсетях появились фотографии и видео с последствиями стихии в Смоленской области. Повалены деревья, столбы и баннеры, затоплены улицы, оборваны линии электропередач.

- Где-то засуха. Горят леса и дома! А нас нынче заливает просто. Не успеет просохнуть, как новая волна ливней. С грозами и молниями!! – написал пользователь Алексей Живой ВКонтакте.

Смоляне сняли на видео последствия стихии.Видео: паблик "Подслушано в Сафоново" ВКонтакте.! другой источник

ИСТОЧНИК KP.RU

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