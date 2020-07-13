Ушел из жизни профессор СмолГУ Георгий Сильницкий

13 Июль 2020 2020-07-13T15:06:28+03:00

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11 июля ушёл из жизни доктор филологических наук, профессор кафедры английского языка филологического факультета, почëтный профессор СмолГУ, Заслуженный деятель науки РФ, кавалер ордена Почёта Георгий Георгиевич Сильницкий. 6 июля ему исполнилось 90 лет.

Георгий Георгиевич стоял у истоков создания научной школы квантитативной лингвистики, плодотворно работающей уже многие годы. На базе школы и созданной по инициативе Георгия Георгиевича аспирантуры по направлению «Германские языки» выросло немало талантливых кандидатов и докторов филологических наук, многие из которых продолжают дело профессора.

Коллектив «КП-Смоленск» приносит искренние соболезнования родным и близким Георгия Георгиевича.

В 2013-м не стало основателя смоленской филологической школы Вадима Баевского. Спустя два года оборвалась жизнь легендарного преподавателя зарубежной литературы филфака Владимира Ефимовича Захарова. А в ноябре 2018 года на 90 году жизни скончался профессор СмолГУ Виктор Ильин.

ИСТОЧНИК KP.RU