Ушел из жизни профессор СмолГУ Георгий Сильницкий
11 июля ушёл из жизни доктор филологических наук, профессор кафедры английского языка филологического факультета, почëтный профессор СмолГУ, Заслуженный деятель науки РФ, кавалер ордена Почёта Георгий Георгиевич Сильницкий. 6 июля ему исполнилось 90 лет.
Георгий Георгиевич стоял у истоков создания научной школы квантитативной лингвистики, плодотворно работающей уже многие годы. На базе школы и созданной по инициативе Георгия Георгиевича аспирантуры по направлению «Германские языки» выросло немало талантливых кандидатов и докторов филологических наук, многие из которых продолжают дело профессора.
Коллектив «КП-Смоленск» приносит искренние соболезнования родным и близким Георгия Георгиевича.
В 2013-м не стало основателя смоленской филологической школы Вадима Баевского. Спустя два года оборвалась жизнь легендарного преподавателя зарубежной литературы филфака Владимира Ефимовича Захарова. А в ноябре 2018 года на 90 году жизни скончался профессор СмолГУ Виктор Ильин.
ИСТОЧНИК KP.RU