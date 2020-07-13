2020-07-13T17:09:48+03:00
Общество

В Смоленске абитуриенты смогут подать документы в колледж онлайн

Новые возможности появились на сайте Госуслуг
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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В Смоленске абитуриенты смогут подать документы в колледж онлайн. Фото: pixabay.com.В Смоленске абитуриенты смогут подать документы в колледж онлайн. Фото: pixabay.com.
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Абитуриенты получили возможность подать документы в среднее профессиональное заведение через сайт Госуслуг. Новый сервис позволяет сформировать пакеты документов в цифровом профиле и отправить их в приёмные комиссии учебных заведений. Статус рассмотрения заявки можно отслеживать в личном кабинете в соответствующем разделе. Ожидается, что время подачи документов (без учёта времени регистрации на портале) не превысит 15 минут.

Ранее в Смоленской области заработала «горячая линия» для абитуриентов. По вопросам подачи документов можно обратиться по телефонам: 8 (4812)38-43-74, +7 952-532-20-82.

Ранее замглавы Минпросвещения также заявил, что новый учебный год начнётся в России 1 сентября в очной форме. Полностью переводить детей на дистанционное обучение в России не станут.

ИСТОЧНИК KP.RU

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