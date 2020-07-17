В Смоленске прошел первый вылет службы санитарной авиации
Медики консультировали тяжелого пациента в Сафоновской ЦРБ
В Смоленске прошел первый вылет службы санитарной авиации. Фото: администрация Смоленской области.
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В Смоленске прошел первый вылет службы санитарной авиации. Помощь опытных врачей потребовалась пациентке Сафоновской ЦРБ.
В пресс-службе администрации региона отмечают, что дорога заняла 45 минут, в то время, как на машине пришлось бы ехать около 1,5 часов.
Вертолеты оборудованы всем необходимым оборудованием для оказания экстренной помощи и могут госпитализировать человека в больницы региона и ведущие клиники России.
ИСТОЧНИК KP.RU