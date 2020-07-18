В Смоленске движение трамваев по Рыленкова закроют с 21 июля

18 Июль 2020 2020-07-18T08:55:53+03:00

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Движение трамваев № 2 по улице Рыленкова в Смоленске закроется с 21 июля, а не с 17-го, как планировалось ранее, сообщает Муниципальное трамвайно-троллейбусное предприятие города.

Причиной тому стало увеличение объема работ по реконструкции магистральных теплосетей ПАО «КВАДРА» — «Смоленская генерация». Действовать ограничение будет по 28 июля.

При этом, как отмечают в МУТТП, движение троллейбусов по улице Рыленкова должны восстановить 18 июля.

По вопросам обращаться по телефону: 55-61-72

ИСТОЧНИК KP.RU