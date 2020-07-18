В Смоленске движение трамваев по Рыленкова закроют с 21 июля
Движение троллейбусов восстановлено
ФОТО: администрация г. Смоленска
Изменить размер текста:
Движение трамваев № 2 по улице Рыленкова в Смоленске закроется с 21 июля, а не с 17-го, как планировалось ранее, сообщает Муниципальное трамвайно-троллейбусное предприятие города.
Причиной тому стало увеличение объема работ по реконструкции магистральных теплосетей ПАО «КВАДРА» — «Смоленская генерация». Действовать ограничение будет по 28 июля.
При этом, как отмечают в МУТТП, движение троллейбусов по улице Рыленкова должны восстановить 18 июля.
По вопросам обращаться по телефону: 55-61-72
ИСТОЧНИК KP.RU