2020-07-19T10:29:34+03:00
Общество

Житель Смоленской области угрожал сыну пневматическим пистолетом

Бабушке пришлось обратиться в полицию
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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ФОТО:pixabay.comФОТО:pixabay.com
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В Ельнинском районе 44-летний мужчина угрожал сыну пневматическим газобаллонным пистолетом, сообщает пресс-служба УМВД по Смоленской области.

Как оказалось, родственники поругались, и в порыве ярости мужчина схватился за пневматику. Бабушка не стала ждать, пока что-нибудь случится (тем более, что отец ее внука был судим) – и заявила в полицию.

«Подозреваемый был задержан и доставлен в отделение полиции для дальнейшего разбирательства. По факту угрозы убийством возбуждено уголовное дело», - отметили в пресс-службе регионального УМВД.

ИСТОЧНИК KP.RU

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