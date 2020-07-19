Житель Смоленской области угрожал сыну пневматическим пистолетом

19 Июль 2020 2020-07-19T10:29:34+03:00

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В Ельнинском районе 44-летний мужчина угрожал сыну пневматическим газобаллонным пистолетом, сообщает пресс-служба УМВД по Смоленской области.

Как оказалось, родственники поругались, и в порыве ярости мужчина схватился за пневматику. Бабушка не стала ждать, пока что-нибудь случится (тем более, что отец ее внука был судим) – и заявила в полицию.

«Подозреваемый был задержан и доставлен в отделение полиции для дальнейшего разбирательства. По факту угрозы убийством возбуждено уголовное дело», - отметили в пресс-службе регионального УМВД.

ИСТОЧНИК KP.RU