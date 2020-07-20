2020-07-20T08:16:43+03:00
Происшествия

В Рославле вандалы испортили новый газон за школой

Две школьницы выдернули цветы и украли одну из декоративных фигур
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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В Рославле вандалы испортили новый газон за школой. Фото: ВК.В Рославле вандалы испортили новый газон за школой. Фото: ВК.
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В Рославле вандалы испортили новый газон за школой, сообщает паблик «Главное в Рославле» ВКонтакте. Сначала две школьницы выдернули цветы, а через некоторое время украли одну из декоративных фигур.

«Проделки» девушек попали на видеокамеру.

В Рославле вандалы испортили новый газон за школой. Фото: ВК.

В Рославле вандалы испортили новый газон за школой. Фото: ВК.

Местные жители требуют, чтобы владельцы участка не оставляли инцидент без внимания и обратились в полицию, чтобы виновных привлекли к ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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