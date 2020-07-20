2020-07-20T09:28:15+03:00
Общество

Работники завода в Ярцеве просят восстановить Тропу здоровья

Дорожка, по которой сотрудники производства добирались до работы на велосипедах, нуждается в асфальтировании и новом освещении
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Работники завода в Ярцеве просят восстановить Тропу здоровья. Фото: администрация Смоленской области.Работники завода в Ярцеве просят восстановить Тропу здоровья. Фото: администрация Смоленской области.
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Работники Ярцевского литейного завода просят восстановить Тропу здоровья. Дорожка, по которой сотрудники производства добирались до работы на велосипедах, нуждается в асфальтировании и новом освещении. Также необходимо вырубить кустарники, которые мешают проезду.

Губернатор Алексей Островский, посетивший район в рамках рабочей поездки, пообещал изучить вопрос и дать поручения профильным чиновникам, чтобы решить проблему.

- Вам будут благодарны за это не только наши сотрудники, но и все ярцевчане, - сказал генеральный директор ООО «Парус» Виктор Новиков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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