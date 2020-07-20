Работники завода в Ярцеве просят восстановить Тропу здоровья
Дорожка, по которой сотрудники производства добирались до работы на велосипедах, нуждается в асфальтировании и новом освещении
Работники завода в Ярцеве просят восстановить Тропу здоровья. Фото: администрация Смоленской области.
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Работники Ярцевского литейного завода просят восстановить Тропу здоровья. Дорожка, по которой сотрудники производства добирались до работы на велосипедах, нуждается в асфальтировании и новом освещении. Также необходимо вырубить кустарники, которые мешают проезду.
Губернатор Алексей Островский, посетивший район в рамках рабочей поездки, пообещал изучить вопрос и дать поручения профильным чиновникам, чтобы решить проблему.
- Вам будут благодарны за это не только наши сотрудники, но и все ярцевчане, - сказал генеральный директор ООО «Парус» Виктор Новиков.
ИСТОЧНИК KP.RU