2020-07-21T07:14:18+03:00
Общество

В Починковском районе заработает новый цех швейной фабрики

На производство смогут устроиться 100 человек
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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В Починковском районе заработает новый цех швейной фабрики. Фото: администрация Смоленской области.В Починковском районе заработает новый цех швейной фабрики. Фото: администрация Смоленской области.
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В Починковском районе заработает новый цех швейной фабрики. В настоящее время идет его активное строительство - смонтирован каркас здания, возведена крыша, выполнены работы по заливке полов, монтажу внутренних перегородок и остеклению, построены очистные сооружения, завершается разводка внутренних инженерных сетей. Планируется, что после ввода нового цеха в эксплуатацию действующее здание швейной фабрики будет задействовано под склады и административные помещения.

Директор производства Анна Зайцева сообщила, что здание планируют построить к концу года. Фабрика будет готова принять новых специалистов. Для обучения кадров на базе местной школы даже организовали кружок.

Также в ближайшее время будет прорабатываться вопрос о возобновлении полноценных занятий по шитью, чтобы молодежь как можно раньше начала осваивать профессию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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