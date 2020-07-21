2020-07-21T09:18:04+03:00
Общество

В Починковском районе отремонтируют школу

Капитальный ремонт фасада никогда не производился, а его текущий был выполнен почти 20 лет назад
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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В Починковском районе отремонтируют школу. Фото: администрация Смоленской области.В Починковском районе отремонтируют школу. Фото: администрация Смоленской области.
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В Починке отремонтируют школу №1 имени А.Т. Твардовского, сообщает областная администрация. Капитальный ремонт фасада никогда не проводился, а его текущий был выполнен почти 20 лет назад.

И.о. начальника Департамента по образованию и науке Елена Талкина сообщила, что сейчас вносятся изменения в областную государственную программу «Развитие образования в Смоленской области», разработан порядок предоставления субсидии. В ближайшее время соответствующие документы будут направлены на подпись губернатору.

- Думаю, что в течение нескольких дней денежные средства будут доведены до муниципалитета, - сказала представитель департамента.

Отмечается, что в здании пройдут работы по внешнему контуру. Первым делам будут заменены окна, затем проведен монтаж вентилируемого фасада, после чего отремонтируют отмостку, крыльца и двери.

ИСТОЧНИК KP.RU

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