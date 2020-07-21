За неделю клещи заразили пятерых смолян болезнью Лайма
За неделю клещи заразили пятерых смолян болезнью Лайма, сообщает управление Роспотребнадзора по Смоленской области. Всего после укусов помощь врачей понадобилась 38 жителям региона, среди которых 11 – дети.
С начала года в медучреждения обращались 882 человека, среди которых 305 – дети.
В лабораториях были исследованы 298 клещей, в 41 случае выявлен боррелиоз и в 6-ти анаплазмоз человека.
Ранее в столице региона обработали от паразитов Реадовский парк и Соловьиную рощу, тем не менее, эпидемиологи просят жителей региона быть внимательными во время прогулок на природе.
ИСТОЧНИК KP.RU