21 Июль 2020 2020-07-21T10:34:53+03:00

Всего с начала года помощь врачей после укусов паразитов понадобилась 882 жителям региона

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За неделю клещи заразили пятерых смолян болезнью Лайма, сообщает управление Роспотребнадзора по Смоленской области. Всего после укусов помощь врачей понадобилась 38 жителям региона, среди которых 11 – дети.

С начала года в медучреждения обращались 882 человека, среди которых 305 – дети.

В лабораториях были исследованы 298 клещей, в 41 случае выявлен боррелиоз и в 6-ти анаплазмоз человека.

Ранее в столице региона обработали от паразитов Реадовский парк и Соловьиную рощу, тем не менее, эпидемиологи просят жителей региона быть внимательными во время прогулок на природе.

ИСТОЧНИК KP.RU