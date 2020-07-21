Смолянин избил пенсионера и похитил медали и деньги
Смолянин избил пенсионера и похитил медали и деньги, сообщает пресс-служба регионального УМВД. Чудом уцелевшую 89-летнюю бабушку утром обнаружил внук.
Инцидент произошел в деревне Стаи.
- Подозреваемый проник в дом через окно, - сообщили в полиции. - Получив 50 тысяч рублей и награды, уехал на машине.
Полицейским удалось установить, что к преступлению причастен ранее судимый 29-летний житель Рудни. Деньги мужчина потратил. А медали не смог, так как они не представляли исторической ценности.
- Возбуждено уголовное дело, материальный ущерб возмещен, - сообщили в УМВД.
ИСТОЧНИК KP.RU