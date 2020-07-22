В Вязьме ураган с градом разбил стекла в 5 школах и 7 детских садах
На замену 35 окон и ремонт крыши требуется более 1 млн рублей
В Вязьме ураган с градом разбил стекла в 5 школах и 7 детских садах. Фото: pixabay.com.
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Ураган с градом оставил пять школ и семь детских садов без стекол, сообщила глава района Инна Демидова. На замену 35 окон и ремонт крыши требуется более 1 млн рублей.
Глава муниципального образования обратилась к губернатору за содействием в решении проблемы. Алексей Островский пообещал выделить деньги. Работу планируют провести до начала учебного года.
ИСТОЧНИК KP.RU