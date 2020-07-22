22 Июль 2020 2020-07-22T12:01:44+03:00

Новая книга о войне вышла в свет в Смоленской области. Фото: администрация Смоленской области.

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Новая книга о войне «Солдаты Великой Победы» вышла в свет в Смоленской области. На страницах собраны воспоминания участников Великой Отечественной войны малоизвестных фактах истории нашего Отечества и документальные материалы.

А в это время в Сквере Памяти героев продолжаются работы по установки стелы с фотографиями героев-наших соотечественников, освобождавших Смоленщину от немецко-фашистских захватчиков. Открыть стену планируют 25 сентября.

ИСТОЧНИК KP.RU