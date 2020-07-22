2020-07-22T12:01:44+03:00
Общество

Новая книга о войне вышла в свет в Смоленской области

На страницах собраны воспоминания участников Великой Отечественной войны
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Поделиться:
Новая книга о войне вышла в свет в Смоленской области. Фото: администрация Смоленской области.Новая книга о войне вышла в свет в Смоленской области. Фото: администрация Смоленской области.
Изменить размер текста:

Новая книга о войне «Солдаты Великой Победы» вышла в свет в Смоленской области. На страницах собраны воспоминания участников Великой Отечественной войны малоизвестных фактах истории нашего Отечества и документальные материалы.

А в это время в Сквере Памяти героев продолжаются работы по установки стелы с фотографиями героев-наших соотечественников, освобождавших Смоленщину от немецко-фашистских захватчиков. Открыть стену планируют 25 сентября.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Смолянина обвиняют в мошенничестве при строительстве дома
Нетрезвый смолянин хотел откупиться за оставление места ДТП
Новая книга о войне вышла в свет в Смоленской области
Почти 3500 смолян победили коронавирус
В Вязьме ураган с градом разбил стекла в 5 школах и 7 детских садах
52 новых места для видеокамер определили в Смоленске
В микрорайоне Смоленска на три недели отключат горячую воду
Субботники по уборке мусора на зеленых зонах прошли в Смоленске
Холодную воду отключат в 12 домах Смоленска
Железнодорожники напомнили правила безопасного поведения на железной дороге пассажирам поезда Смоленск – Имеретинский курорт
Проекты благоустройства сквера имени Гагарина в Смоленске доработают
Водитель «ГАЗели» погиб в ДТП на трассе в Смоленской области
Смолянин избил пенсионера и похитил медали и деньги
За неделю клещи заразили пятерых смолян болезнью Лайма
В Починковском районе отремонтируют школу
Смоленская прокуратура изучит обстоятельства падения ребенка в колодец
На улице Николаева в Смоленске начали укладывать асфальт
В Починковском районе заработает новый цех швейной фабрики
В Смоленской области продлили действие второго этапа ограничений
В Смоленске начинает работу новый аэроклуб
В Смоленском регионе МЖД проводится ежедневная дезинфекция вагонов и пассажирской инфраструктуры
В Смоленской области иномарке порезали колеса во дворе дома