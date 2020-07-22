Смолянина обвиняют в мошенничестве при строительстве дома

22 Июль 2020 2020-07-22T13:02:23+03:00

Мужчина собрал деньги, но долгожданные ключи от квартир люди так и не получили

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В Смоленске предпринимателя обвиняют в мошенничестве при строительстве дома, сообщает пресс-служба УМВД. Мужчина собрал деньги с трех покупателей, но долгожданные ключи от квартир люди так и не получили.

- Фирма 38-летнего смолянина не была зарегистрирована как строительная, однако фактически осуществляла данный вид деятельности, - сообщили в полиции. - Не имея необходимой разрешительной документации, осознавая отсутствие реальной возможности доведения строительства дома до конца в установленный срок, подозреваемый заключил договоры подряда, привлек деньги граждан и использовал их по собственному усмотрению.

Отмечается, что дом так и не был построен.

Ущерб составил более 7,5 млн рублей. По делу проходят следственные действия.

ИСТОЧНИК KP.RU