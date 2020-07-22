2020-07-22T15:07:41+03:00
Происшествия

Полиция задержала педофила в Смоленске

45-летний местный житель приставал к двум 7-летним девочкам в микрорайоне Королевка
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Полиция задержала педофила в Смоленске. Фото: СУ СК России по Смоленской области.Полиция задержала педофила в Смоленске. Фото: СУ СК России по Смоленской области.
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Полицейские задержали педофила в Смоленске. Теперь 45-летнему местному жителю придется отвечать перед судом за свои действия.

По данным следствия, в сентябре 2015 года обвиняемый на одной из улиц в микрорайоне Королевка подошел к двум девочкам 7 лет и "совершил без применения насилия в отношении детей развратные действия".

Много лет полицейские не могли найти подозреваемого. Выйти на его след удалось благодаря родственникам потерпевших, с которыми следователи тесно сотрудничали эти годы.

Уголовное дело передано в суд для рассмотрения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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