Полиция задержала педофила в Смоленске

22 Июль 2020 2020-07-22T15:07:41+03:00

Изменить размер текста: A A

Полицейские задержали педофила в Смоленске. Теперь 45-летнему местному жителю придется отвечать перед судом за свои действия.

По данным следствия, в сентябре 2015 года обвиняемый на одной из улиц в микрорайоне Королевка подошел к двум девочкам 7 лет и "совершил без применения насилия в отношении детей развратные действия".

Много лет полицейские не могли найти подозреваемого. Выйти на его след удалось благодаря родственникам потерпевших, с которыми следователи тесно сотрудничали эти годы.

Уголовное дело передано в суд для рассмотрения.

ИСТОЧНИК KP.RU