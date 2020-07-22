Полиция задержала педофила в Смоленске
45-летний местный житель приставал к двум 7-летним девочкам в микрорайоне Королевка
Полиция задержала педофила в Смоленске. Фото: СУ СК России по Смоленской области.
Изменить размер текста:
Полицейские задержали педофила в Смоленске. Теперь 45-летнему местному жителю придется отвечать перед судом за свои действия.
По данным следствия, в сентябре 2015 года обвиняемый на одной из улиц в микрорайоне Королевка подошел к двум девочкам 7 лет и "совершил без применения насилия в отношении детей развратные действия".
Много лет полицейские не могли найти подозреваемого. Выйти на его след удалось благодаря родственникам потерпевших, с которыми следователи тесно сотрудничали эти годы.
Уголовное дело передано в суд для рассмотрения.
ИСТОЧНИК KP.RU