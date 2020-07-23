23 Июль 2020 2020-07-23T09:19:11+03:00

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В Смоленске школу в Соловьиной роще могут построить к концу 2021 года, сообщил и.о. начальника Департамента по строительству и жилищно-коммунальному хозяйств Константин Ростовцев. В учреждении будет три корпуса – для старших и младших классов и административный, а также ФОК с бассейном.

В настоящее время здание построено на 8 процентов. И из-за сложного ландшафта - рядом находится овраг, в земле попадается и щебень, и камни, и глина – слоями - есть небольшие отставания от графика. Тем не менее, строители обещают нарастить темп.

ИСТОЧНИК KP.RU