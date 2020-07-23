На базе больницы №1 в Смоленске могут построить вертолетную площадку
Власти обсудили три участка, на которых мог бы приземляться вертолет санитарной авиации
На базе больницы №1 в Смоленске могут построить вертолетную площадку. Фото: из архива издания.Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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На базе Клинической больницы №1 Смоленска планируют построить вертолетную площадку. Прилегающая к ней территория будет облагорожена.
По словам заместителя губернатора Полины Хомайко, были рассмотрена три варианта, где мог бы приземляться вертолет санитарной авиации. Территория на Покровке, рядом с Перинатальным центром, максимально отвечает требованиям.
Сообщается, что в этом году вертолет совершит 64 вылета к тяжелым пациентам. Два уже состоялись - врачи посетили Сафоновский и Вяземский районы.
ИСТОЧНИК KP.RU