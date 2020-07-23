23 Июль 2020 2020-07-23T11:53:03+03:00

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В Смоленске похитили коллекцию редких монет, сообщает пресс-служба УМВД по региону. Потери оцениваются в сумму более 205 тысяч рублей.

По информации полицейских, деньги хранились в металлическом ящике в хозяйственной постройке. В день пропажи сторож выпивал с малознакомыми ему людьми и во время застолья показал ценности. Через некоторое время мужчина отлучился, а когда вернулся не нашел ящика.

- Подозреваемого в краже удалось задержать. Мужчина 1973 года рождения признался в преступлении и сообщил, что монеты и купюры, которые относились к Советскому раннему периоду и времени существования Российском империи, продал, а деньги потратил, - сообщили сотрудники УМВД.

ИСТОЧНИК KP.RU