В Смоленске для переписи населения подготовят 99 участков

24 Июль 2020 2020-07-24T08:00:18+03:00

Изменить размер текста: A A

В Смоленске для проведения Всероссийской переписи населения подготовят 99 участков. Подсчитывать население города и области будут в апреле 2021 года. Напомним, проведение переписи было перенесено в связи с эпидемиологической обстановкой.

В пресс-службе городской администрации сообщили, что главным нововведением станет возможность пройти перепись самостоятельно на портале Госуслуг. При обходе домов переписчики будут использовать планшеты российского производства со специальным программным обеспечением, электронным переписным листом, а также технологиями, обеспечивающими полную безопасность хранения данных. Также поучаствовать в переписи можно будет на стационарных участках, в том числе в МФЦ.

Применение электронных устройств позволит ускорить обработку информации и уменьшить возможность ошибок, отмечают в администрации Смоленска.

ИСТОЧНИК KP.RU