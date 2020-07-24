2020-07-24T10:08:59+03:00
Общество

В Смоленской области поезда становятся доступнее для людей с ограниченными возможностями здоровья

Более 360 маломобильных граждан из Смоленска и области воспользовались железнодорожным транспортом в первом полугодии 2020 года
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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В Смоленской области поезда становятся доступнее для людей с ограниченными возможностями здоровья. Фото: пресс-служба РЖД.В Смоленской области поезда становятся доступнее для людей с ограниченными возможностями здоровья. Фото: пресс-служба РЖД.
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Этому способствует создание безбарьерной среды на вокзалах и комфортных условий проезда, сообщили в пресс-службе РЖД.

Так, вокзал Смоленск входит в структуру Центра содействия мобильности ОАО «РЖД», на которых предоставляются услуги по сопровождению и оказанию помощи маломобильным пассажирам. Кроме того, в здании вокзала имеется лифт, с помощью которого можно подняться с платформ для выхода на Витебское шоссе.

В составе скоростных поездов «Ласточка», курсирующих между Смоленском и Москвой, включены вагоны, оснащенные всем необходимым для комфортной поездки маломобильных пассажиров: подъемными механизмами для посадки и высадки на низких платформах, местами с креплениями и кнопками вызова проводника, а также специальными туалетными модулями.

Подробная информация по вопросам организации перевозки маломобильных пассажиров размещена на сайте ОАО «РЖД» в разделе: «Пассажирам/Пассажирам с ограниченными физическими возможностями».

ИСТОЧНИК KP.RU

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