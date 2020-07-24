В Смоленске горячую воду временно отключат в ряде домов

24 Июль 2020 2020-07-24T14:54:54+03:00

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27 июля в столице региона «Смоленсктеплосеть» проведет плановую проверку оборудования теплопунктов. В связи с этим в домах № 4, 6, 7 по улице Социалистическая, №13, 15, 17, 33А, 42, 44, 44А, 46, 48, 54, 54А, 56, 56А по улице Седова может быть отключена горячая вода.

- Если приборы будут в норме, вода потечет из кранов через несколько часов, - сообщает администрация г. Смоленска. - Если же потребуется ремонт, ресурс будет отключен до 31 июля.

ИСТОЧНИК KP.RU