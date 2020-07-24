24 Июль 2020 2020-07-24T17:10:56+03:00

Сотрудники налоговой службы обсудят вопросы рассмотрения судебных дел с участием налоговых органов, а также заключения мировых соглашений

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Смолян приглашают принять участие в публичных обсуждениях. Сотрудники налоговой службы обсудят вопросы рассмотрения судебных дел с участием налоговых органов, а также заключения мировых соглашений.

Встреча пройдет в 14.00 14 августа 2020 года.

- Мероприятие пройдет в формате видеоконференции. Интернет-ссылка будет размещена на региональной странице сайта ФНС России www.nalog.ru в разделе «Новости службы» с 11 августа, - сообщили в пресс-службе управления. – Отправить свой вопрос можно на почту knd.r6700@nalog.ru до 7 августа.

ИСТОЧНИК KP.RU