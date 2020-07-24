Смолян приглашают принять участие в публичных обсуждениях
Сотрудники налоговой службы обсудят вопросы рассмотрения судебных дел с участием налоговых органов, а также заключения мировых соглашений
Смолян приглашают принять участие в публичных обсуждениях. Фото: УФНС России по Смоленской области.
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Смолян приглашают принять участие в публичных обсуждениях. Сотрудники налоговой службы обсудят вопросы рассмотрения судебных дел с участием налоговых органов, а также заключения мировых соглашений.
Встреча пройдет в 14.00 14 августа 2020 года.
- Мероприятие пройдет в формате видеоконференции. Интернет-ссылка будет размещена на региональной странице сайта ФНС России www.nalog.ru в разделе «Новости службы» с 11 августа, - сообщили в пресс-службе управления. – Отправить свой вопрос можно на почту knd.r6700@nalog.ru до 7 августа.
ИСТОЧНИК KP.RU