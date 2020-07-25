В Смоленске разрешили открыть летние веранды кафе

25 Июль 2020 2020-07-25T09:41:18+03:00

Изменить размер текста: A A

В Смоленске при условии соблюдения ряда предписаний Роспотребнадзора, в том числе и по социальной дистанции в 1,5 метра, разрешили открыть летние веранды кафе. Соответствующие изменения в Указ о введении в регионе режима повышенной готовности в связи с коронавирусом внес глава региона Алексей Островский.

Помимо расположения столов на дистанции в 1,5 метра, необходимо, чтобы летняя территория организаций общепита была огорожена.

Также ряд послаблений введен относительно просветительских мероприятий и выставок. Их работа с очным присутствием граждан допускается из расчета 1 человек на 4 квадратных метра

Согласно изменениям, внесенным в Указ, МФЦ вернулись к работе в обычном режиме, а ЗАГСам теперь разрешено, помимо сотрудников, допускать на регистрацию брака не более 10 человек и то, если это позволяет площадь помещения. Наличие средств индивидуальной защиты при этом обязательно.

Все остальные ограничительные мероприятия (запрет на массовые и развлекательные мероприятия, работу санаториев, саун и бассейнов и др.) продлили до 3 августа включительно.

ИСТОЧНИК KP.RU