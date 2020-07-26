Улицу Кутузова в Смоленске ремонтируют по новым технологиям

26 Июль 2020 2020-07-26T09:24:54+03:00

В областном центре данный метод применяется впервые, но подрядная организация работает по ней уже семь лет

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В Смоленске капремонт улицы Кутузова ведут по новым технологиям. Главный инженер компании-подрядчика (ЗАО «РБДС») заверяет, что проблем с качеством покрытия не будет. Ход работ уже проинспектировал глава города Андрей Борисов

Напомним, ремонт проходит в рамках программы «Безопасные и качественные автомобильные дороги» практически на всем ее протяжении улицы: от памятника «Танк Т-34» до самолета. Здесь уже полностью переустроили ливневую канализацию, заменили 126 опор уличного освещения и заменили асфальтобетонное основание и уложили нижний слой покрытия. Параллельно ведется реконструкция тротуаров. Тротуары появятся даже там, где раньше их не было.

«Ремонт улицы ведется по технологии холодной регенерации, представляющей собой использование существующего асфальтобетонного покрытия, который фрезеруется, а затем в мобильной установке смешивается со щебнем и эмульсией. 60% асфальтовой крошки, снимаемой со старого покрытия, идет на переработку, а асфальт, укладываемый на такую подушку, как показал самый первый участок, сделанный подрядчиком по такой технологии, за семь лет не дал ни одной трещины», - отметили в горадминистрации.

ФОТО: администрация г. Смоленск

ИСТОЧНИК KP.RU