Табун лошадей перегородил улицу Кутузова в Смоленске

27 Июль 2020 2020-07-27T08:59:01+03:00

Животные вышли на проезжую часть и мешали проезду машин

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Табун лошадей перегородил улицу Кутузова, сообщают очевидцы в соцсетях. Животные вышли на проезжую часть и мешали проезду машин. Инцидент произошел 26 июля.

- Животные ухоженные, видимо, сбежали, - пишут смоляне.

К счастью, никто из животных – две лошади и жеребенок не пострадали. Любопытные смоляне, увидев гуляющих животных устроили с ними фотосессию.

Кому на самом деле принадлежат кони – неизвестно. По неподтвержденным данным, они пришли с частного ипподрома на Покровке.

ИСТОЧНИК KP.RU