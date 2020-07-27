2020-07-27T08:59:01+03:00
Общество

Табун лошадей перегородил улицу Кутузова в Смоленске

Животные вышли на проезжую часть и мешали проезду машин
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Табун лошадей перегородил улицу Кутузова в Смоленске. Фото: pixabay.com.Табун лошадей перегородил улицу Кутузова в Смоленске. Фото: pixabay.com.
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Табун лошадей перегородил улицу Кутузова, сообщают очевидцы в соцсетях. Животные вышли на проезжую часть и мешали проезду машин. Инцидент произошел 26 июля.

- Животные ухоженные, видимо, сбежали, - пишут смоляне.

К счастью, никто из животных – две лошади и жеребенок не пострадали. Любопытные смоляне, увидев гуляющих животных устроили с ними фотосессию.

Кому на самом деле принадлежат кони – неизвестно. По неподтвержденным данным, они пришли с частного ипподрома на Покровке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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