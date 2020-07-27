Табун лошадей перегородил улицу Кутузова в Смоленске
Животные вышли на проезжую часть и мешали проезду машин
Табун лошадей перегородил улицу Кутузова в Смоленске. Фото: pixabay.com.
Изменить размер текста:
Табун лошадей перегородил улицу Кутузова, сообщают очевидцы в соцсетях. Животные вышли на проезжую часть и мешали проезду машин. Инцидент произошел 26 июля.
- Животные ухоженные, видимо, сбежали, - пишут смоляне.
К счастью, никто из животных – две лошади и жеребенок не пострадали. Любопытные смоляне, увидев гуляющих животных устроили с ними фотосессию.
Кому на самом деле принадлежат кони – неизвестно. По неподтвержденным данным, они пришли с частного ипподрома на Покровке.
ИСТОЧНИК KP.RU