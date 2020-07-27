2020-07-27T13:47:34+03:00
Происшествия

Водитель легковушки погиб в ДТП на Пятницком мосту в Смоленске

На переправе через железнодорожные пути столкнулись четыре машины
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Водитель легковушки погиб в ДТП на Пятницком мосту в Смоленске. Фото: «drive2_smolensk» соцсети ВКонтакте.Водитель легковушки погиб в ДТП на Пятницком мосту в Смоленске. Фото: «drive2_smolensk» соцсети ВКонтакте.
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Водитель легковушки погиб в ДТП на Пятницком мосту в Смоленске. Страшная авария произошла около полудня 27 июля.

По словам очевидцев, на переправе через железнодорожные пути столкнулись четыре машины – три легковые и грузовик. Погиб 52-летний водитель «Лады».

Очевидцы отмечают, что автомобиль пострадал не сильно.

- Сработала подушка безопасности. Вез женщину с вокзала, с ней все в порядке. Может, плохо с сердцем стало, - пишут свидетели происшествия в соцсетях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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