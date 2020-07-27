2020-07-27T15:25:34+03:00
Недвижимость

В Смоленске появится ситуационный Центр в сфере ЖКХ

Круглосуточно в него будет поступать информация об авариях в сферах тепло-, электро-, газо-, водоснабжения и водоотведения города и области
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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В Смоленске появится ситуационный Центр в сфере ЖКХ. Фото: из архива администрации г. Смоленска.В Смоленске появится ситуационный Центр в сфере ЖКХ. Фото: из архива администрации г. Смоленска.
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До 1 сентября в Смоленске появится ситуационный Центр в сфере ЖКХ, сообщает администрация региона. Ежедневно в круглосуточном режиме в него будет поступать информация о об авариях в сферах тепло-, электро-, газо-, водоснабжения и водоотведения города и области. Также появится возможность отслеживать динамику аварийности и контролировать устранение неполадок.

Появление структуры стало реакцией на приказ Минстроя «Об утверждении методических рекомендаций о порядке мониторинга и контроля устранения аварий и инцидентов на объектах жилищно-коммунального хозяйства». Подобные учреждения должны заработать во всех регионах страны.

- На данный момент пройдены практически все стадии подготовки к созданию в регионе ситуационного Центра, - сообщил заместитель Губернатора Геннадий Наумов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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