В Смоленске появится ситуационный Центр в сфере ЖКХ
До 1 сентября в Смоленске появится ситуационный Центр в сфере ЖКХ, сообщает администрация региона. Ежедневно в круглосуточном режиме в него будет поступать информация о об авариях в сферах тепло-, электро-, газо-, водоснабжения и водоотведения города и области. Также появится возможность отслеживать динамику аварийности и контролировать устранение неполадок.
Появление структуры стало реакцией на приказ Минстроя «Об утверждении методических рекомендаций о порядке мониторинга и контроля устранения аварий и инцидентов на объектах жилищно-коммунального хозяйства». Подобные учреждения должны заработать во всех регионах страны.
- На данный момент пройдены практически все стадии подготовки к созданию в регионе ситуационного Центра, - сообщил заместитель Губернатора Геннадий Наумов.
ИСТОЧНИК KP.RU