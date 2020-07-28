Стали известны первые отличники по ЕГЭ в Смоленске

28 Июль 2020 2020-07-28T08:27:43+03:00

Стали известны первые отличники по Единому государственному экзамену в Смоленске. Фото: администрация г. Смоленска.

Получены результаты экзамена по географии, литературе, информатике и ИКТ, русскому языку и математике профильного уровня

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Стали известны первые отличники по Единому государственному экзамену в Смоленске. Максимальный результат по географии – 83 балла - у учащащегося 11-й школы. Предмет сдавали 22 человека. По литературе наивысший балл получили 7 человек из 111 из 33-й, 2-й, 35-й, 29-й школ и гимназии им. Н.М. Пржевальского.

Информатику и ИКТ сдавали 111 человек и лучшими (100 баллов) стали два учащихся из гимназии им. Н.М. Пржевальского и 34-й школы.

По русскому языку 13 «стобальников» из 1407 учащихся из гимназии им. Н.М. Пржевальского, 26-й школы, 37-й, 33-й, 18-й, 4-й и 9-й школ города.

По математике максимум – 94 балла – получил выпускник гимназии им. Н.М. Пржевальского.

В администрации Смоленска отмечают, что в 2020 году увеличилось количество выпускников, получивших 100 баллов на ЕГЭ.

Кроме того, в Смоленске есть мультибалльник – так называют ребят, получивших наивысшие баллы сразу по нескольким предметам. Елизавета Трубина из МБОУ «СШ № 33» сдала два экзамена по литературе и русскому языку на 100 баллов.

ИСТОЧНИК KP.RU