Смолянка обманула ПФР на 35 тысяч рублей
Девушка-студентка получала выплату по потере кормильца, а после отчисления не сообщила о факте в фонд
Смолянка обманула ПФР на 35 тысяч рублей. Фото: из архива УМВД России по Смоленской области.
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Смолянка обманула ПФР на 35 тысяч рублей, сообщает пресс-служба УМВД. Жительница Хиславичского района получала социальную пенсию по случаю потери кормильца пока обучалась в учебном заведении, а после отчисления не сообщила о факте в фонд для приостановления выплаты.
В отношении девушки возбуждено уголовное дело по статье мошенничество.
ИСТОЧНИК KP.RU