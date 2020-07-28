28 Июль 2020 2020-07-28T08:41:28+03:00

Смолянка обманула ПФР на 35 тысяч рублей. Фото: из архива УМВД России по Смоленской области.

Девушка-студентка получала выплату по потере кормильца, а после отчисления не сообщила о факте в фонд

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Смолянка обманула ПФР на 35 тысяч рублей, сообщает пресс-служба УМВД. Жительница Хиславичского района получала социальную пенсию по случаю потери кормильца пока обучалась в учебном заведении, а после отчисления не сообщила о факте в фонд для приостановления выплаты.

В отношении девушки возбуждено уголовное дело по статье мошенничество.

ИСТОЧНИК KP.RU