2020-07-28T09:01:27+03:00
Общество

Смолян приглашают в «Катынь» на День открытых дверей

Мемориальному комплексу исполняется 20 лет
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Поделиться:
Смолян приглашают в «Катынь» на День открытых дверей. Фото: memorial-katyn.ru.Смолян приглашают в «Катынь» на День открытых дверей. Фото: memorial-katyn.ru.
Изменить размер текста:

Смолян приглашают в «Катынь» на День открытых дверей. 28 июля мемориальному комплексу исполняется 20 лет. С 09.00 до 18.00 смоляне и гости региона смогут пройти по территории и своими глазами увидеть места захоронения советских и польских граждан.

Мемориал расположен к западу от Смоленска в так называемом Катынском лесу. Комплекс состоит из двух частей: территории, на которой погребены более 8 тысяч жителей г. Смоленска и Смоленской области, ставших жертвами политических репрессий, и польского военного кладбища, где захоронены свыше 4 тысяч расстрелянных польских военнопленных.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В 2020 году АО «РЖД» перечислило в бюджет Смоленской области 400 млн рублей
В Смоленской области детские лагеря проверили на безопасность
Смоленская компания начала экспортировать сельхозтехнику в Польшу
Клещи покусали за неделю 43 смолян
Смоленская школьница получила дважды по 100 баллов на ЕГЭ
Смолян приглашают в «Катынь» на День открытых дверей
Смолянка обманула ПФР на 35 тысяч рублей
Стали известны первые отличники по ЕГЭ в Смоленске
Движение транспорта временно ограничили около ТРЦ в Смоленске
В Смоленске появится ситуационный Центр в сфере ЖКХ
В Смоленске сквер у танка Т-34 благоустроят к 1 сентября
Водитель легковушки погиб в ДТП на Пятницком мосту в Смоленске
В Смоленске жителям Краснинского шоссе отключили холодную воду
В Смоленске крыши ремонтируют по новым технологиям
В Смоленске автоворы обчистили машину в Новосельцах
В Смоленске компания подростков устроила гонки по крышам авто
Табун лошадей перегородил улицу Кутузова в Смоленске
Спортивные тренажеры установили в Реадовском парке в Смоленске
Улицу Кутузова в Смоленске ремонтируют по новым технологиям
В Смоленске разрешили открыть летние веранды кафе
Смолян приглашают принять участие в публичных обсуждениях
В Смоленске горячую воду временно отключат на двух улицах
В Смоленске православную гимназию отреставрируют за 70 млн рублей
Фабрика «Шарм» открыла второй цех по производству одежды в Смоленске
Магазин сгорел ночью в Сафонове