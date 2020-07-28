28 Июль 2020 2020-07-28T09:01:27+03:00

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Смолян приглашают в «Катынь» на День открытых дверей. 28 июля мемориальному комплексу исполняется 20 лет. С 09.00 до 18.00 смоляне и гости региона смогут пройти по территории и своими глазами увидеть места захоронения советских и польских граждан.

Мемориал расположен к западу от Смоленска в так называемом Катынском лесу. Комплекс состоит из двух частей: территории, на которой погребены более 8 тысяч жителей г. Смоленска и Смоленской области, ставших жертвами политических репрессий, и польского военного кладбища, где захоронены свыше 4 тысяч расстрелянных польских военнопленных.

ИСТОЧНИК KP.RU